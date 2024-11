De regresso ao Estádio Cidade de Barcelos, 'palco' onde jogaam pela última vez em 05 de outubro, tendo derrotado o Estrela da Amadora (3-0), os 'galos' estão acautelados para um oponente "competitivo nos jogos todos", apesar de ocupar o 15.º lugar da tabela, com seis pontos, prometeu o técnico.

"Sinceramente, prevejo um jogo muito difícil. Quando a dificuldade é extrema, cria-se um ambiente nos grupos que pode fazer a diferença. Sinto que o Boavista está a tentar construir algo em torno de um ambiente muito difícil. No mínimo dos mínimos, temos de igualar a vontade dos jogadores do Boavista, senão superar, porque eles têm mostrado uma enorme vontade", disse.

Na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, o 'timoneiro' gilista lembrou ainda que os 'axadrezados' costumam apresentar um 'onze' com jogadores que, a seu ver, seriam titulares noutras equipas da I Liga e considerou que as reconhecidas dificuldades financeiras do emblema do Bessa podem retirar "responsabilidade e pressão", libertando os atletas em campo.

Bruno Pinheiro lembrou ainda que os boavisteiros empataram em casa do Vitória de Guimarães (2-2), na oitava jornada, após estarem a perder por 2-0, que discutiram até ao fim a partida com o Moreirense (derrota por 2-0), na ronda anterior, e que tiveram jogos em que não pontuaram por "mera infelicidade".

O treinador de 48 anos pediu, assim, aos seus jogadores que respondam ao desaire nos Açores, perante o Santa Clara (2-1), para a nona jornada do campeonato, após "uma reflexão" em que tentaram identificar "situações a melhorar".

Embora lidere uma equipa que quer "ganhar sempre", em casa ou fora de portas, Bruno Pinheiro admitiu que a circunstância de jogar no seu reduto dá "mais conforto" ao Gil Vicente, conjunto que soma oito dos 10 pontos na condição de anfitrião.

"As equipas em casa têm sempre vantagem, pelo conforto dos seus adeptos. Jogámos sempre para ganhar em casa e ganhar fora. Não perdemos os jogos [fora] pelas deslocações. Perdemos, porque os adversários foram melhores. Há que saber reconhecer quando os adversários são melhores", vincou.

O Gil Vicente, 10.º classificado, com 10 pontos, recebe o Boavista, 15.º, com seis, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 20:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

