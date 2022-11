O português, de 38 anos, vai ter a sua primeira experiência como treinador principal, depois de integrar, desde 2009, as equipas técnicas de André Villas Boas.

O novo treinador do conjunto minhoto conta no seu currículo, como observador e técnico-adjunto de Villas Boas, com passagens por Académica de Coimbra, FC Porto, Chelsea e Tottenham (Inglaterra), Zenit (Rússia), Shanghai SIPG (China) e Marselha (França).

Daniel Sousa será o terceiro treinador do Gil Vicente esta época, depois de Ivo Vieira, que iniciou a temporada e saiu à 11.ª jornada, e Carlos Cunha, técnico da equipa sub-23 do clube, que orientou três jogos, dois para o campeonato e um para Taça de Portugal, e sofreu igual número de derrotas.

O emblema barcelense não divulgou a duração do contrato com o novo treinador, mas informou que apresentação oficial de Daniel Sousa será feita esta sexta-feira.

