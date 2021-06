O juiz, de 35 anos e internacional desde 2015, será assistido pelos compatriotas Levan Varamishvili e Zaza Pipia, enquanto o também georgiano Irakli Kvirikashvili assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Giorgi Kruashvili irá apitar o quarto jogo na fase final do Europeu de sub-21 de 2021, depois do Inglaterra-Suíça (0-1) e do Espanha-República Checa (2-0), ambos da primeira fase, além do Espanha-Croácia (2-1, após prolongamento), dos quartos de final.

O georgiano ajuizou três jogos da Liga Europa esta época, incluindo a vitória do Sporting de Braga no terreno dos ucranianos do Zorya (2-1), em outubro de 2020, da segunda jornada do Grupo G, naquele que foi o único duelo com equipas portuguesas.

Portugal, finalista vencido em 1994 e 2015, e Alemanha, vencedora em 2009 e 2017 e vice-campeã em 1982 e 2019, defrontam-se no domingo, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, numa inédita final da 23.ª edição do campeonato da Europa de Sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.

