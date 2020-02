Gelson Martins suspenso preventivamente pela Liga francesa O internacional português Gelson Martins, do Mónaco, foi hoje suspenso preventivamente pela Comissão Disciplinar (CD) da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP), na sequência do empurrão ao árbitro da partida entre os monegascos e o Nimes, no sábado. desporto Lusa desporto/gelson-martins-suspenso-preventivamente-pela-_5e3c8d41f0a7d512829e660e





"Tendo em conta os factos ocorridos, o Comité Disciplinar decidiu abrir um inquérito e suspender preventivamente Gelson Martins (AS Mónaco) durante o decorrer da investigação", pode ler-se no mapa de castigos divulgado no site da LFP.

No sábado, Gelson Martins viu o vermelho direto na derrota por 3-1 da sua equipa em Nimes, para a 22.ª jornada da Liga francesa, após ter empurrado por duas vezes o árbitro Mikael Lesage, em reação à expulsão do seu colega de equipa Bakayoko.

No dia seguinte, o extremo luso assumiu, através das redes sociais, ter tido uma "atitude irrefletida" e pediu desculpa ao árbitro, aos colegas de equipa e aos adeptos do Mónaco.

Gelson está a cumprir a segunda temporada ao serviço do Mónaco, pelo qual marcou quatro golos em 23 jogos esta época.

