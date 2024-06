Garcia Pimienta, que treinará o Sevilha nas duas próximas épocas, comandou vários escalões de formação do FC Barcelona e treinou depois a equipa B dos catalães.

Nas duas últimas épocas, Garcia Pimienta, de 49 anos, orientou o Las Palmas.

Em 18 de maio, o Sevilha confirmou a saída do treinador Quique Sanchez Flores, que já orientou o Benfica, no final da temporada 2023/24, seis meses depois de ter chegado ao clube andaluz.

O contrato do treinador, que comandou os 'encarnados' em 2008/09, era válido até 30 de junho de 2025, mas o presidente do Sevilha, Jose Maria del Nido Carrasco, afirmou hoje que as duas partes chegaram a acordo para a rescisão.

