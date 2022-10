Suplente utilizado nos triunfos fora de casa sobre os alemães do Bayer Leverkusen (3-0), na quarta ronda do Grupo B da 'Champions', e o Anadia (6-0), da terceira eliminatória da Taça de Portugal, Evanilson regressa às opções iniciais do treinador Sérgio Conceição.

Galeno foi cumprindo gestão de esforço desde o êxito na Alemanha, em 12 de outubro, quando abriu o marcador e esteve na origem das duas grandes penalidades convertidas por Mehdi Taremi, tendo entrado desde então para o boletim clínico dos 'dragões', que operaram hoje oito alterações face à goleada aplicada no domingo para a prova 'rainha'.

Dispostos no habitual '4-4-2', o FC Porto vai começar o clássico com os defesas Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu à frente do guarda-redes Diogo Costa, os médios Otávio, Stephen Eustáquio, Matheus Uribe e Galeno e os dianteiros Taremi e Evanilson.

Quanto ao Benfica, o alemão Roger Schmidt recuperou o 'onze' do empate na visita aos franceses do Paris Saint-Germain (1-1), em 11 de outubro, da quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, mantendo seis titulares do triunfo para a terceira ronda da Taça de Portugal nas Caldas (5-3 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos), quatro dias depois.

Em '4-2-3-1', as 'águias' iniciarão com Odysseas Vlachodimos na baliza, Alexander Bah, Nicolás Otamendi, António Silva e Grimaldo na defesa, Enzo Fernández e Florentino no meio-campo e Fredrik Aursnes, Rafa e João Mário atrás do avançado Gonçalo Ramos.

O campeão nacional FC Porto, segundo colocado, com 22 pontos, recebe o líder invicto Benfica, com 25, a partir das 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, no jogo de abertura da 10.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

