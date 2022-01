A uma semana do início do Open de Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, Monfils, 35 anos e 21.º do 'ranking' mundial, superou Kachanov, 29.º do mundo, em dois 'sets', com parciais de 6-4 e 6-4.

Este foi o 11.º título da carreira do atual número um francês, cuja última conquista remonta ao torneio holandês de Roterdão, disputado em fevereiro de 2020.

VR // VR

Lusa/fim