Gabriel Lopes foi sétimo na sua série, com um tempo de 1.58,56 minutos, e Alexis Santos foi oitavo na sua, com 1.59,32, numa distância em que o mais rápido foi o norte-americano Michael Andrew, com 1.56,40.

Os dois nadadores falharam ainda o recorde nacional, estabelecido por Alexis Santos em 2019, cifrado em 1.58,19 minutos, com a participação portuguesa na natação a prosseguir na quinta-feira, com Tamila Holub, na qualificação dos 800 livres.

SIF // RPC

Lusa/fim