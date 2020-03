Futebolistas e basquetebolistas do Real Madrid em quarentena Os jogadores de futebol e basquetebol do Real Madrid estão de quarentena, depois de ter sido confirmado um caso positivo de coronavírus, e não irão disputar competições nos próximos dias, anunciou hoje o clube espanhol. desporto Lusa desporto/futebolistas-e-basquetebolistas-do-real_5e6a24be99a1bc198002a63f





"O Real Madrid comunica que um jogador da equipa principal de basquetebol está infetado com coronavírus Covid-19, e por isso recomendou que os planteis de basquetebol e futebol, que partilham instalações na Ciudad Real Madrid, permaneçam em quarentena", explicou o clube, em comunicado.

A equipa de futebol não deverá disputar o jogo da Liga dos Campeões com o Manchester City, agendado para 17 de março, nem as próximas jornadas da liga espanhola, competição entretanto suspensa.

Em relação à equipa de basquetebol, já se encontravam suspensas, devido à epidemia de Covid-19, a liga espanhola e a Euroliga.

O clube indica que decidiu "encerrar as instalações do seu centro de estágio" e recomendou que todo o pessoal que presta serviços no local fique também de quarentena.

A Espanha é o sexto país mais afetado pela pandemia do Covid-19, registando até hoje 2.227 casos e 55 mortes.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

AO // PFO

Lusa/Fim