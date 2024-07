"A envergar o Manto Sagrado desde 2019, Lúcia Alves continuará a representar a equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica", referiu o clube na sua página oficial, com a lateral a apresentar um cachecol com o ano em que finda o novo vínculo.

A defesa lateral, de 26 anos, chegou ao Benfica em 2019/20 e, na época seguinte, em que chegou a estar cedida ao Valadares Gaia, acabou por se regressar em janeiro, afirmando-se gradualmente até ser opção indiscutível nas temporadas subsequentes.

"No primeiro dia, disse que queria ser uma referência no clube. Tento trabalhar para isso mesmo, dou tudo por esta camisola. Cada vez que entro em campo, tento mostrar aos adeptos que este é o meu clube, que me faz sentir feliz e completa, então, se puder ajudar, irei estar aqui", disse Lúcia Alves.

Pelo Benfica, a defesa contabiliza 151 jogos, tendo conquistado quatro campeonatos, quatro Taças da Liga, três Supertaças e uma Taça de Portugal.

