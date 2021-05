"O Sport Lisboa e Benfica e a futebolista Darlene Reguera decidiram não prolongar o seu contrato, pelo que a internacional brasileira vai assim dar novo rumo à carreira", refere o clube, no sítio oficial na Internet.

A avançada brasileira foi um importante 'trunfo' na estreia do Benfica no futebol feminino, em 2018/19, com Darlene a ter contributo muito importante na afirmação e subida da equipa à Liga principal, com 109 golos em 32 jogos na época de estreia.

Já esta época, a terceira temporada da jogadora ao serviço do clube, Darlene foi baixa prolongada devido a uma pubalgia, que obrigou a que fosse operada ainda em outubro, e perdeu espaço na equipa titular.

No Benfica, a avançada conquistou o título da segunda divisão, a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Supertaça.

