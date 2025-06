O número sete mundial derrotou o alemão, terceiro da hierarquia ATP, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-0), em uma hora e 26 minutos, conquistando o nono cetro da carreira e o quarto em relva, depois do 'tri' em Eastbourne (2019, 2022 e 2024).

Nem a longa interrupção motivada pela chuva, quando Fritz liderava por 6-3 e 1-1, inverteu a tendência do encontro, com o norte-americano de 27 anos a negar o primeiro título em relva a Zverev.

Finalista do Open da Austrália no início do ano, o alemão não conta com qualquer cetro nesta superfície entre os seus 24 troféus.

Com um único título conquistado esta temporada, o número três mundial, de 28 anos, despede-se de Estugarda com a sua primeira final em relva desde 2017, quando perdeu com o já retirado suíço Roger Federer em Halle, também na Alemanha.

