Depois de duas vitórias em casa (95-94 e 89-81), os comandados de Norberto Alves perderam o primeiro jogo fora (82-75), mas venceram o segundo, num embate em que ao intervalo já lideravam por 21 pontos (49-28) e chegaram a comandar por 28 (63-35).

Os 'encarnados' reforçaram a liderança do ranking de vencedores da prova, com 31 títulos, contra 12 do FC Porto e nove do Sporting.

PFO // PFO

Lusa/Fim