"Destruímos a principal instalação de Natanz. É a principal unidade de enriquecimento [de urânio]", afirmou Netanyahu.

A Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) tinha indicado na sexta-feira que a parte à superfície da unidade-piloto de enriquecimento de urânio de Natanz fora destruída pelos bombardeamentos israelitas.

O chefe do Governo israelita anunciou hoje também a eliminação do chefe dos Serviços Secretos da Guarda Revolucionária iraniana, Mohamad Kazemi, e do seu 'número dois', Hassan Mohaqeq, em Teerão.

"Há momentos, apanhámos o chefe dos serviços secretos e o seu adjunto em Teerão, porque agora os nossos pilotos estão a sobrevoar os céus [da cidade] e estamos a atacar instalações militares e nucleares", disse Netanyahu na entrevista à Fox News.

ANC //APN

Lusa/Fim