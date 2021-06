O jogador das Caldas da Rainha, que figura no 176.º lugar no 'ranking' ATP, ultrapassou o egípcio Mohamed Safwat, 172.º colocado na mesma hierarquia, em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-3, ao fim de uma hora e 26 minutos.

Depois de uma primeira partida muito equilibrada que só ficou decidida ao terceiro 'set point' do 12.º jogo, Frederico Silva, de 26 anos, colocou-se em vantagem no marcador e, após concretizar o 'break' no quarto jogo (3-1) do segundo parcial, fechou o desafio no terceiro 'match point' que dispôs.

O número três português, que tinha como único e melhor resultado em Wimbledon a segunda ronda da fase de qualificação, em 2016, vai agora discutir com o francês e nono cabeça de série Benjamin Bonzi (118.º ATP) o acesso ao quadro principal do torneio do Grand Slam, que contará com a presença de João Sousa e Pedro Sousa.

