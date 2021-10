No torneio de piso duro gaulês, Silva, 205.º colocado da hierarquia ATP, permitiu o 'break' logo a abrir o encontro, mas viria a recuperar logo no jogo seguinte, que, ainda assim, não foi suficiente para vencer o parcial, que caiu para o lado 170.º classificado do 'ranking'.

No segundo 'set', o português voltou a ser o primeiro jogador a ceder no jogo serviço, recuperando, novamente, logo a seguir, para ganhar embalo e empatar a partida, que foi muito disputada no terceiro e decisivo parcial, no qual Silva se apresentou mais forte para 'selar' o triunfo, após três 'match points' desperdiçados.

Na próxima ronda, o atleta luso vai defrontar o italiano Federico Gaio (151.º).

