"Não tenho nada a apontar aos jogadores no trabalho que fazem durante a semana. Trabalham muito bem, são uns leões. O meu apelo é fazerem o mesmo no jogo. Temos de ter a mesma postura que temos em treino", afirmou Franclim Carvalho, à imprensa.

Na antevisão a mais um jogo "importantíssimo contra um adversário direto", o técnico dos 'azuis' sublinhou que a equipa viaja preparada para qualquer que seja o esquema tático escolhido pelo treinador espanhol Pako Ayestarán, que tem variado a formação.

"O Tondela, já com o Sporting de Braga, meteu o Eduardo Quaresma a 'seis' e baixou para uma linha de cinco [defesas]. Como o Mafra joga com uma linha de cinco, pode ter sido por isso [que jogou assim]. Trabalhámos sobre os dois sistemas e estamos preparados para ambos", disse, acerca das várias mudanças entre o '4-3-3' e o '3-4-3'.

Os beirões vêm de uma grande vitória frente ao 'secundário' Mafra, da II Liga, por 3-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas Franclim Carvalho negou qualquer tipo de vantagem ou desvantagem por o rival ter jogado a meio da semana.

"O Tondela mudou oito jogadores, portanto não há vantagem ou desvantagem. No final, o treinador do Tondela disse que o Tondela não tem 11 jogadores, tem vários e confia neles todos. Estamos preparados para isso", realçou, embora admita que uma semana mais prolongada permitiu trabalhar com atenção em aspetos mais específicos.

Assegurando, desde já, a titularidade de Carraça, ficando a dúvida se será no centro do terreno ou na lateral direita, o treinador dos lisboetas reforçou a confiança de que o Belenenses SAD fará uma melhor segunda volta do que a primeira, na qual fez 11 pontos.

"Não tenho dúvidas de que iremos fazer mais do que 11 pontos nesta segunda volta. Neste momento, temos quatro, os mesmos que tínhamos nesta jornada, na primeira volta. Todos os jogos são importantes para as equipas, é a fase da decisão", expressou.

O avançado Rafael Camacho, que não joga desde dezembro, devido a lesão, regressou esta semana aos treinos e vai viajar com a comitiva para Tondela, embora o treinador considere que será numa perspetiva de reintegração no grupo e não para ser opção.

O Belenenses SAD, 18.º e último classificado, com 15 pontos, visita o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 20, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio João Cardoso, em jogo da 25.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

