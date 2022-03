"A abordagem aos jogos é diferente porque a margem de erro diminui. Os jogadores começam a sentir o peso e a responsabilidade do resultado. É normal que as equipas comecem a ser mais cautelosas. Sentimos que precisamos de pontos. As duas equipas vão à procura da vitória e vai ser um bom jogo", disse Franclim Carvalho, na antevisão.

Os açorianos não perdem há sete jogos consecutivos no seu reduto, com o técnico dos 'azuis' a elogiar a pressão "muito alta e muito forte" do adversário quando não possui a bola, mas garantiu que o Belenenses SAD se irá apresentar preparado para triunfar.

"O terreno é um tanto ou quanto diferente dos demais, pelo clima e pela própria relva, mas vamos preparados para isso. [Santa Clara] Tem jogadores muito fortes com bola. Sabemos os espaços onde teremos de entrar na defesa do Santa Clara, vamos ver se conseguimos ir de encontro ao nosso intuito para trazermos a vitória", frisou o técnico.

Por outro lado, a formação lisboeta soma dois empates seguidos, frente a Tondela e Boavista, resultados que "não causam agrado", mas Franclim Carvalho realçou terem "coisas positivas em ambos", que demonstram o "processo evolutivo" dos lisboetas.

"[O Santa Clara] Tem dinâmicas interessantes, mas diferentes à esquerda e à direita, independentemente de quem jogar. É uma equipa com um processo bem definido, a ter um bom percurso com o Mário Silva, com boa pontuação e boa qualidade de jogo. Muito fortes no ataque e defensivamente há o regresso do Mikel Villanueva", alertou.

O avançado Rafael Camacho "é uma hipótese para integrar o 'onze'", revelou Franclim Carvalho, após recuperar de lesão prolongada, apesar de precisar ainda de ter alguma gestão física, tal como o experiente Sandro, que se estreou na I Liga na última jornada.

"O Sandro é um jogador querido no balneário, todos respeitam o Sandro. Quando eu cheguei, estava fisicamente debilitado. Tem trabalhado muito para melhorar os seus índices físicos. É uma carta dentro do baralho, é importante durante a semana e pode vir a ser importante ao fim de semana, nos jogos", expressou o técnico conimbricense.

A nova chamada do médio Afonso Sousa à seleção portuguesa de sub-21 também teve direito a umas palavras: "Tem de ser motivo de orgulho para todos aqui no clube. É um jogador muito inteligente, faz várias posições com muita qualidade, percebe muito bem o jogo e tem uma capacidade de decisão que o torna diferente dos outros. Por isso tem o percurso que tem na formação e nas seleções nacionais. O Afonso Sousa está a atingir um grau de maturidade muito alto. Tem dado uma resposta excelente."

O Belenenses SAD, 18.º e último, com 17 pontos, visita o Santa Clara, 10.º, com 30, no sábado, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em partida da 27.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de David Silva, da associação do Porto.

DYRP // AJO

Lusa/Fim