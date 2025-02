No Estádio Olímpico de Roma, num encontro marcado para as 17:45, Letexier vai ser auxiliado pelos compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto Willy Delajod exercerá as funções de videoárbitro.

O francês, de 35 anos, nunca arbitrou um encontro da equipa principal do FC Porto, embora já tenha estado em partidas de outras equipas portuguesas, a última das quais o empate do Sporting em casa com a Juventus (1-1), nos quartos de final da Liga Europa de 2022/23.

A Roma e o FC Porto defrontam-se na quinta-feira, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, após um empate a um golo no Estádio do Dragão no primeiro encontro.

NFO // VR

Lusa/Fim