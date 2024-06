Francês Clément Turpin arbitra jogo inaugural do Euro2024 entre Alemanha e Escócia

O francês Clément Turpin é o árbitro do jogo inaugural do Euro2024 de futebol, entre a anfitriã Alemanha e a Escócia, agendado para as 20:00 de sexta-feira, em Munique, informou hoje a UEFA.