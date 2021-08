O conjunto gaulês, comandado por Laurent Tillie, ganhou ao Comité Olímpico da Rússia pelos parciais de 25-23, 25-17, 21-25, 21-25 e 15-12, numa partida disputada na Arena Ariake, que durou duas horas e um quarto.

Earvin N'Gapeth foi o 'homem do jogo', anotando 26 pontos, enquanto, do lado dos russos, Maxim Mikhaylov e Egor Kiluka apontaram ambos 20.

A seleção gaulesa, campeã do mundo em 2015, sucede ao Brasil, campeão olímpico no Rio2016, com os russos a ficarem com a prata.

Já a Argentina, conseguiu bater o Brasil por 3-2 no jogo da decisão dos terceiro e quarto lugares, e ficou com a medalha de bronze.

DN // PFO

Lusa/Fim