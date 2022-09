No vídeo publicado no sítio oficial da FPF na Internet surgem futebolistas como Rúben Neves, Pepe, Diogo Dalot, William Carvalho, Ricardo Horta, Nuno Mendes, Palhinha e André Silva, bem como internacionais femininas, como Andreia Jacinto, Andreia Norton, Carole Costa, Carolina Mendes, Ana Borges e Jéssica Silva.

O vídeo foi gravado em junho na Cidade do Futebol, sob a coordenação de Ana Margarida Almeida, autora do projeto e responsável pela tradução do hino para língua gestual, mas apenas foi divulgado hoje, dia em que se celebra o Dia Internacional das Línguas Gestuais.

Além dos futebolistas das seleções principais de Portugal, participaram também no vídeo os atletas surdolímpicos de natação Miguel Cruz e Tiago Neves, uma professora de língua gestual portuguesa, uma criança surda e uma adepta surda das seleções nacionais.

Segundo a federação, "este é mais um passo dado pela FPF rumo à inclusão e à eliminação das barreiras que enfrentam os adeptos com deficiências que assistem ou gostavam de assistir a jogos de futebol", com o objetivo de "tornar o espetáculo de futebol acessível a todas e todos".

