Em comunicado, a FPF refere que as instalações foram cedidas por um período de oito semanas, "como forma de aliviar a ocupação das enfermarias dos hospitais".

Além de ceder as instalações, a FPF será responsável pela "prestação dos serviços de alimentação e limpeza necessários à boa utilização do espaço", ficando a "coordenação clínica e operacional totalmente a cargo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo".

Devido à pandemia de covid-19, as estruturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a ficar sobrelotadas, tendo já sido suspensas as atividades não urgentes e as cirurgias programadas de prioridade normal ou prioritária, desde que não implique risco para os doentes.

Portugal continental entrou hoje num novo confinamento geral, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, mas mantendo as escolas com o ensino presencial.

