Bicampeão europeu pelo Benfica, Ângelo Martins morreu a 11 de outubro aos 90 anos e, dois dias depois, Augusto Matine, que se evidenciou no clube 'encarnado' e no Vitória de Setúbal, morreu aos 73 anos.

Ângelo Martins é considerado um dos "símbolos" da história do Benfica, clube que representou entre 1952 e 1965 e pelo qual conquistou duas Taças dos Campeões Europeus, utilizado nas finais de 1961 com FC Barcelona (3-2), e 1962 com Real Madrid (5-3).