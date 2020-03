Fórmula E adia Grande Prémio de Jacarta marcado para junho O Grande Prémio de Jacarta de Fórmula E, campeonato de carros elétricos liderado pelo português António Félix da Costa (DS), marcado para 06 de junho, foi hoje adiado devido ao surto de Covid-19. desporto Lusa desporto/formula-e-adia-grande-premio-de-jacarta_5e690ea7fed2021973a9e416





O 'e-prix' do Mundial junta-se às corridas de Sanya (21 de março), na China, e Roma (04 de abril), em Itália, nos adiamentos devido ao surto de Covid-19, numa decisão do Governador de Jacarta, Anies Baswedan, em conjunto com a organização do campeonato e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Um dos fundadores do campeonato, Alberto Longo, explicou, citado em comunicado, que a Fórmula E está a avaliar as possibilidades de reagendar a corrida, mas a "situação fluida e de desenvolvimentos diários" leva a que não seja possível comunicar já novas datas.

"[Medidas possíveis] incluem juntar uma segunda prova a eventos já existentes, utilizar estruturas permanentes e a ocorrência de corridas à porta fechada, se necessário e em articulação com as autoridades locais", acrescentou.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da epidemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.000 infetados e pelo menos 631 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

