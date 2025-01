"Como houve apenas uma candidatura, Florentino Pérez é eleito presidente do Real Madrid", lê-se numa nota publicada no site oficial dos 'merengues', poucos minutos após o triunfo sobre o Las Palmas (4-1), que fez regressar o Real à liderança do campeonato espanhol.

Pérez leva mais de duas décadas como líder do Real Madrid, embora tenha vivido um intervalo. Foi eleito pela primeira vez em 2000, acabando por renunciar em 2006, regressando depois em 2009, com mandatos renovados em 2013, 2017, 2021 e agora em 2025.

O dirigente espanhol tem no seu currículo, no Real Madrid, sete Ligas dos Campeões, sete Ligas espanholas, três Taças do Rei e cinco títulos de campeão do mundo de clubes.

No basquetebol, Pérez esteve em oito campeonatos nacionais e em três conquistas da Euroliga.

