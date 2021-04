"Tendo em dificuldades relacionadas com a pandemia da covid-19, e depois de uma proposta de todos os clubes envolvidos, a 'final a 7' (com uma equipa portuguesa, uma italiana e cinco espanholas) da Taça da Europa foi adiada para 18, 19 e 20 de junho, para local a designar", anunciou a World Skate Europe.

O Riba d'Ave disputará em 18 de junho um dos jogos dos quartos de final, face aos espanhóis do Caldes. Caso consiga o apuramento, defrontará nas meias-finais, em 19 de junho, o vencedor do embate entre os italianos do Sarzana e os espanhóis do Igualada.

A final realiza-se em 20 de junho, sendo que o primeiro jogo dos quartos de final envolve outras duas equipas espanholas, o Calafell e o Girona, que nas 'meias' vão medir forças com os compatriotas do Lleida, já com lugar assegurado no 'top 4'.

A 'final a 7' estava prevista realizar-se entre 30 de abril e 02 de maio.

