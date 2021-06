"A FIFPro está em contacto com a UEFA para saber a razão pela qual a 'carta' para comoções cerebrais não foi aplicada" no jogo de terça-feira, entre França e Alemanha (1-0), que o defesa direito francês disputou até ao fim.

O lance aconteceu aos 59 minutos, com o joelho do alemão Gosen a atingir Pavard na cabeça, deixando o jogador francês, que já disse ter desmaiado "durante 10 a 15 segundos", deitado no chão, de barriga para baixo.

A FIFPro assinalou a série de recomendações anunciadas no sábado pela UEFA no que diz respeito a comoções cerebrais, embora o regulamento do campeonato não imponha uma conduta padronizada no caso de choque com a cabeça.

