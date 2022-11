Na segunda-feira, a organização comunicou assistências para o Inglaterra-Irão (6-2) e o Senegal-Países Baixos (0-2) acima da lotação oficial dos respetivos estádios, após já o ter feito para o jogo de abertura, entre Qatar e Equador (0-2), no domingo.

No jogo inaugural, a FIFA anunciou que no Estádio Al Bayt estavam 67.372 espetadores, quando a capacidade do recinto estava indicada como tendo uma capacidade máxima de 60.000, acontecendo o mesmo no Inglaterra-Irão (45.334 espetadores contra 40.000 de capacidade) e no Senegal-Países Baixos (41.721/40.000).

Um cenário que levou hoje a FIFA a 'retificar' a capacidade de cada estádio, com o Al Bayt a 'mudar' para 68.895, o Khalifa International para 45.857, o Al Thumama para 44.400, o Ahmad Bin Ali para 45.032, o Lusail para 88.966, o 974 para 44.089, o Education City para 44.667 e o Al Janoub para 44.325.

