"O Comité de Apelo da FIFA nega provimento ao recurso apresentado pelo Atlético de Madrid, no caso do futebolista Kieran Trippier", informou hoje a FIFA, explicando que a sanção tem abrangência mundial e não apenas em Inglaterra.

O lateral do Atlético de Madrid foi punido em 21 de dezembro pela Federação inglesa com 10 semanas de suspensão de todas as atividades relacionadas com o futebol e multa de 70.000 libras (cerca de 77.500 euros), depois de ter fornecido informações privilegiadas.

O caso remonta a 2019, quando o internacional inglês manteve contacto com vários amigos num grupo no WhatsApp, dando conta da sua iminente transferência do Tottenham para o Atlético de Madrid, sendo que estes foram fazendo várias apostas ao longo desses dias.

A suspensão levou o lateral a perder já duas semanas de competição em dezembro, mas o Atlético de Madrid recorreu e a FIFA confirmou no início de janeiro que enquanto durasse o recurso, agora concluído, o jogador estava autorizado a competir.

