O comité executivo da FIBA Europa, reunido hoje em Munique, decidiu estender as sanções àqueles dois países, devido à guerra na Ucrânia.

Em maio passado, o conselho da FIBA Europa decidira aplicar às competições europeias de seleções e de clubes a posição de exclusão assumida em abril pelo comité executivo, que na altura ainda não abarcava os jogos de apuramento para o Eurobasket2023 feminino.

A decisão de hoje é tomada depois de se considerar "cuidadosamente" os desenvolvimentos recentes do conflito na Ucrânia, bem como as diretrizes do Comité Olímpico Internacional.

"Os resultados das equipas nos seus respetivos grupos são declarados nulos e sem efeito", explica a FIBA Europa.

Tanto a Rússia como a Bielorrússia lideravam os respetivos grupos.

