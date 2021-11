"Há uns meses, disse que Portugal tinha cinco finais. Vencemos três, temos mais duas e queremos vencê-las, para estar na fase final do Campeonato do Mundo. Na quinta-feira, temos uma final. O jogo com a Irlanda é fundamental", afirmou, em conferência de imprensa, após divulgar os convocados para os duelos com os irlandeses e a Sérvia, os derradeiros no grupo A de qualificação.

Embora Portugal assegure o primeiro lugar do grupo e a qualificação direta para o Mundial2022 caso empate estas duas últimas partidas, nem esse cenário deixa Fernando Santos mais tranquilo.

"Este jogo com a Irlanda é mesmo uma final. Temos de a ganhar. Não há margem de erro. Há que ganhar na Irlanda e depois ganhar à Sérvia. O que me deixa tranquilo são os jogadores que convoquei e que vão responder muito bem a estas duas finais", vincou.

O selecionador nacional fez questão de recordar as dificuldades que os irlandeses criaram a Portugal em setembro, no Estádio Algarve, num encontro em que a formação lusa venceu por 2-1, graças à reviravolta assente no 'bis' de Cristiano Ronaldo, aos 89 e 90+6 minutos.

"Na Irlanda, vamos encontrar uma equipa muito aguerrida e forte perante o seu público. Em Portugal, mostrou que trabalha muito e tira partido das bolas aéreas e das transições", analisou.

Com duas partidas para disputar, Portugal ocupa o segundo lugar do grupo A de apuramento, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que, ainda assim, tem mais um encontro disputado, pelo que à equipa das 'quinas' basta um empate com os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios, agendado para dia 14, no Estádio da Luz.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem para a fase final, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-off' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-off'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-off', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

