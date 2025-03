Em Bodrum, o experiente central eslovaco Milan Skriniar colocou os visitantes na frente da partida, logo à passagem do minuto cinco, uma vantagem que viria a ser anulada pelo romeno George Puscas (31), da marca do castigo máximo.

Contudo, a igualdade durou apenas um minuto, já que Oguz Aydin (32) fez o 'gosto ao pé' e deixou o 'Fener' novamente no comando do placard, que voltou a mexer por duas vezes ainda antes do tempo de descanso, face ao encosto fácil do polaco Sebastian Szymaski (36) e do penálti convertido pelo brasileiro Anderson Talisca (45).

O português Pedro Frazão, que tinha sido titular no conjunto anfitrião, ficou no balneário ao intervalo, dando lugar ao angolano Fredy, autor do segundo golo da equipa local, aos 85 minutos.

Com este triunfo, o gigante da zona asiática de Istambul passa a contabilizar 65 pontos, na segunda posição, contra os 71 do líder isolado Galatasaray.

Já a equipa de José Morais, que esteve oito jogos sem conhecer o sabor da derrota para todas as competições, é 15.ª posicionada, com 30.

Mais cedo, o português João Pereira estreou-se no comando técnico do Alanyaspor com uma derrota, na visita ao reduto do Antalyaspor, por 2-1.

No sul da Turquia, o venezuelano Sergio Córdova começou por dar vantagem à equipa do ex-treinador do Sporting, quando decorria o minuto 22, mas a reviravolta iniciou-se ainda antes do intervalo, através do golo do paraguaio Braian Samudio (43), e foi consumada pelo argentino de Adolf Gaich (81), na reta final do desafio.

AJC // AO

Lusa/Fim