Fenerbahçe, de Jorge Jesus, vence na Turquia com golo apontado nos descontos

O Fenerbahçe, do português Jorge Jesus, foi hoje ao terreno do Gaziantep vencer por 2-1, graças a um golo apontado no período de descontos do segundo tempo, da partida da 19.ª jornada do campeonato turco de futebol.