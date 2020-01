Federer salva sete 'match points' e qualifica-se para as 'meias' do Open da Austrália

O número três mundial, Roger Federer, venceu hoje o 100.º do 'ranking' ATP, Tennys Sandgren, em cinco 'sets' e qualificou-se para as meias finais do Open da Austrália pela 15.ª vez.

