Em comunicado, a FPF dá conta de um entendimento entre FC Porto e Benfica, finalistas da Taça de Portugal e, respetivamente, primeiro e segundo classificados da I Liga portuguesa, que disputariam o troféu no arranque da próxima época.

"FPF e os clubes chegaram a um entendimento e acordaram a suspensão do jogo em nome dos interesses do futebol português, uma vez que em setembro haverá jogos referentes às competições europeias", pode ler-se no comunicado.

Os adiamentos do arranque da Liga dos Campeões e da Liga Europa da próxima temporada devem-se aos efeitos da pandemia de covid-19 na atual época, suspensa por vários meses, terminando em agosto com 'finais a oito', da 'Champions' em Lisboa e da Liga Europa na Alemanha.

"Aliviar o calendário das equipas portuguesas nessa fase da época é um dos objetivos da decisão tomada em defesa da posição de Portugal no ranking da UEFA", acrescenta.

