Pepe deu vantagem ao Vizela, aos 17 minutos, com um golo na própria baliza, mas Francisco Conceição (55), Pepê (68), Evanilson (77) e Toni Martínez (89) deram o triunfo aos 'dragões', já após a expulsão de Lacava (49).

O FC Porto mantém-se no terceiro posto, com 58 pontos, a três do Benfica e a quatro do líder Sporting (menos um jogo), que apenas jogam no domingo, enquanto o Vizela se mantém em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 21.

NFO // NFO

Lusa/Fim