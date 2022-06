Com a final empatada a um, os 'dragões' colocaram-se em vantagem, com golos de Carlo di Benedetto (dois), Xavi Barroso (dois), Ezequiel Mena (dois), Reinaldo Garcia (dois) e Telmo Pinto, com o Benfica a marcar por Pablo Alvarez (dois), Gonçalo Pinto (três) e Carlos Nicolia.

A final entre as duas equipas com mais títulos nacionais (somam ambos 23) pode ficar decidida no sábado, caso o FC Porto vença na Luz, com a 'negra', caso seja necessária, a estar marcada para 29 de junho, novamente no Dragão Arena.

