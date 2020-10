Depois de derrotados na visita ao Manchester City (3-1), os 'dragões' vão receber nesta segunda jornada do grupo C a equipa grega, que na primeira ronda bateu os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas.

A equipa de Sérgio Conceição vai procurar aproveitar o fator casa para somar pontos e evitar que os seus adversários ganhem vantagem na luta pela qualificação para a fase seguinte da prova, que será conseguida pelos dois primeiros de cada grupo.

O FC Porto enfrenta este jogo depois de vencer o Gil Vicente por 1-0, na quinta jornada da I Liga, enquanto o Olympiacos, que, além de Pedro Martins, conta com José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma nas suas fileiras, chega mais 'folgado', uma vez que não jogou este fim de semana devido ao facto de a partida frente ao PAOK ter sido adiada.

O jogo entre FC Porto e Olympiacos está marcado para as 20:00 de hoje, no estádio do Dragão, no Porto.

No outro jogo do grupo, o Marselha vai receber o Manchester City, de João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, na mesma situação em que está o FC Porto: os franceses somam zero pontos e vão receber uma equipa que venceu na primeira jornada.

VR // VR

Lusa/Fim