Não é um momento fácil para a equipa de Vítor Bruno, que, na segunda competição da UEFA, tem apenas quatro pontos em 12 possíveis (uma vitória, um empate e duas derrotas), e vem de três derrotas consecutivas, na soma de todas as competições.

Hoje, a equipa precisa de um bom resultado, diante de um Anderlecht que segue entre os primeiros (quinto), até para as ambições que tem na competição e quando, a quatro rondas do final da fase de liga, é 22.ª, integrada no grupo que apura para o play-off' de acesso aos oitavos de final, sendo os primeiros oito apurados diretamente.

O jogo em Bruxelas tem início às 17:45 (horas de Lisboa), com arbitragem do dinamarquês Morten Krogh, ainda antes da receção do Sporting de Braga ao Hoffenheim, a partir das 20:00, que vai ser dirigido pelo croata Igor Pajac.

Os bracarenses são 26.ºs, com os mesmos quatro pontos do FC Porto, mas com pior desempenho entre golos marcados e sofridos, enquanto o Hoffenheim, que perdeu na última ronda precisamente com os 'dragões' (2-0), é 19.º, com cinco.

Também hoje, a quinta jornada da Liga Europa tem o segundo jogo de Ruben Amorim como treinador do Manchester United, depois da estreia com um empate no domingo na visita ao Ipswich (1-1), na Liga inglesa.

Os 'red devils', que contam com Diogo Dalot e Bruno Fernandes, jogam em casa com os noruegueses do Bodo/Glimt, a partir das 20:00.

