O avançado inglês Danny Namaso assinou a igualdade para os 'azuis e brancos', na parte final do encontro, depois de o defesa espanhol Iván Fresneda ter dado vantagem para os 'leões', aos 42 minutos, na estreia do treinador argentino Martín Anselmi no Estádio do Dragão.

O Sporting, que terminou o jogo com menos dois jogadores, devido às expulsões, já nos descontos, de Matheus Reis e Diomande, soma 51 pontos, mais sete do que o Benfica, que no sábado recebe o Moreirense, e mais oito do que o FC Porto, que somou o quinto jogo sem vencer no campeonato e ficou ao alcance do Sporting de Braga, quarto com 40, que defronta o Gil Vicente, no domingo.

