Com seis pontos de avanço e vantagem no confronto direto, os 'dragões' podem celebrar o 29.º título já no 'sofá', uma vez que entram em campo em Tondela às 19:15, antes de o Benfica jogar em Vila Nova de Famalicão, às 21:30.

Quase na máxima força, apenas Marcano é baixa, o FC Porto visita um terreno onde nunca perdeu, nem sofreu golos, vencendo três vezes e empatando uma, frente a um aflito Tondela, três pontos acima da zona de despromoção.

Com Nélson Veríssimo já confirmado como treinador até final da época, o Benfica terá em teoria uma tarefa mais complicada, uma vez que visita o Famalicão, grande surpresa da competição e que ocupa o quinto lugar, último de acesso à Liga Europa.

O Benfica volta a visitar Vila Nova de Famalicão para o campeonato quase 27 anos depois, embora esta temporada já tenha empatado no terreno dos minhotos (1-1), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, onde FC Porto e Sporting já foram derrotados esta época.

No outro encontro do dia, o Rio Ave, sexto classificado, a um ponto do Famalicão, recebe o Portimonense, 17.º e primeiro conjunto abaixo da 'linha de água', a três pontos da zona de salvação.

Programa e resultados da 31.ª jornada:

- Quarta-feira, 08 jul:

Boavista -- Marítimo, 0-1

Desportivo das Aves -- Vitória de Setúbal, 1-0

- Quinta-feira, 09 jul:

Rio Ave -- Portimonense, 17:00

Tondela -- FC Porto, 19:15

Famalicão -- Benfica, 21:30

- Sexta-feira, 10 jul:

Vitória de Guimarães -- Gil Vicente, 17:00

Sporting -- Santa Clara, 19:15

Paços de Ferreira -- Sporting de Braga, 21:30

- Sábado, 11 jul:

Belenenses SAD -- Moreirense, 19:15 (Cidade do Futebol)

NFO // VR

Lusa/fim