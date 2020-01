FC Porto empresta Waris ao Estrasburgo com opção de compra obrigatória O avançado ganês Majeed Waris foi emprestado pelo FC Porto ao Estrasburgo até final da temporada, num negócio que inclui uma cláusula de opção de compra obrigatória, anunciou hoje o clube que disputa a Liga francesa de futebol. desporto Lusa desporto/fc-porto-empresta-waris-ao-estrasburgo-com_5e20c576fc58531c1bc81a54





No final do empréstimo, o Estrasburgo fica obrigado a contratar em definitivo o jogador, de 28 anos, que, entretanto, já acertou um vínculo até 2022 com o emblema gaulês, válido a partir da próxima época.

Waris chegou ao FC Porto em janeiro 2018, por empréstimo do Lorient, tendo disputado oito partidas pelos 'dragões', que, em junho desse ano, acabaram por assegurar o avançado em definitivo, por cerca de cinco milhões de euros.

Contudo, Waris não mais atuou em qualquer jogo oficial pela equipa principal do FC Porto, sendo emprestado ao Nantes, em 2018/19, e integrado na equipa B dos 'azuis e brancos' na primeira metade da atual temporada.

O ganês representou ainda BK Hacken (Suécia), Spartak de Moscovo (Rússia), Valenciennes (França) e Trabzonspor (Turquia).

