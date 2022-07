O brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras) era o único reforço do FC Porto disponível, mas começa do banco, enquanto o conjunto que caiu à II Liga não tem novos jogadores em relação à época passada porque está impedido de inscrever novos futebolistas.

Para este encontro, o treinador portista, Sérgio Conceição, não tem o central David Carmo, contratado ao Sporting de Braga por 20 milhões de euros, que está castigado, tal como Diogo Costa, o lesionado Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, estes penalizados por cânticos insultuosos contra o Benfica.

O FC Porto vai alinhar no habitual '4-4-2' de 2021/22, com Marchesín na baliza, uma defesa com João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu, os médios Grujic e Uribe, ao centro, e Pepê e Danny Loader, nos extremos, a apoiar os pontas de lança Evanilson e Taremi.

No banco, e além de Veron, estão no banco o guarda-redes Cláudio Ramos, os defesas Wendell e João Marcelo, os médios Bruno Costa, Stephen Eustáquio e Gonçalo Borges e os avançados Galeno e Toni Martínez.

Por seu lado, o Tondela, de Tozé Marreco, vai começar com Boubacar Niasse, Jota Gonçalves, Marcelo Alves, Manu Hernando, Beteto, Khacef, Pedro Augusto, Iker Undabarrena, Telmo Arcanjo, Tiago Almeida e Daniel dos Anjos.

A lista de suplentes é composta por Filipe Tear, Fajardo, Rafael Alcobia, Betel, Rúben Fonseca, Cascavel, Cuba, Lacava e Rafael Barbosa.

Em relação aos 'onzes' do jogo da final da Taça de Portugal, que o FC Porto venceu em 22 de maio por 3-1, no Jamor, os 'dragões' repetem oito jogadores (são novidades Marcano, Uribe e Danny Loader), enquanto o Tondela mantém seis.

O FC Porto, campeão em título e detentor da Taça de Portugal, e o Tondela, da II Liga, disputam hoje a 44.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20:45, com arbitragem de Manuel Mota, da AF Braga.

PFO // PFO

Lusa/Fim