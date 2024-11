Os 'dragões' ocupam o 22.º lugar na nova fase de liga, apenas três acima da zona de eliminação das provas continentais na época 2024/25, situação em que se encontram os 'arsenalistas', na 26.ª posição, apesar de terem os mesmos quatro pontos (média de um por ronda).

O FC Porto desloca-se na quinta-feira à Bélgica no pior momento da temporada, após três derrotas seguidas, frente à Lazio (2-1), líder isolada da Liga Europa, ao rival Benfica, por traumático 4-1, para a I Liga, e ao Moreirense (2-1), no domingo, que ditou a eliminação da Taça de Portugal.

Com a contestação ao treinador Vítor Bruno a subir de tom, a equipa portuense, segunda classificada no campeonato português, enfrenta um teste de fogo em Bruxelas (17:45), perante o Anderlecht, que ocupa o quarto lugar na liga belga.

Apesar de viver longe das glórias passadas -- nacionais e internacionais -, o Anderlecht é quinto posicionado na Liga Europa, com 10 pontos, mais seis do que o FC Porto, e ainda não perdeu na atual edição da segunda prova europeia de clubes.

Os 'azuis e brancos' perderam os dois encontros que disputaram fora de casa na Liga Europa, na Noruega, frente ao Bodo/Glimt, por 3-2, e em Roma, tendo conquistado um único triunfo, sobre o Hoffenheim, por 2-0, e empatado 3-3 com o Manchester United, ainda sob o comando do neerlandês Erik ten Hag, ambos em casa.

Se o FC Porto está em posição desconfortável na corrida por um lugar nos oitavos de final, o Sporting de Braga está mesmo afastado dessa rota, mesmo pela via do play-off (entre os nono e 24.º lugares), a meio da campanha na fase de liga.

Tal como os 'dragões', a equipa treinada por Carlos Carvalhal ganhou apenas uma partida, na estreia, em casa, sobre o Maccabi Telavive (2-1), perdendo depois no reduto do Olympiacos, por 3-0, e na receção ao Bodo/Glimt, por 2-1, antes de empatar 1-1 com o Elfsborg, na Suécia.

À igualdade na Suécia, sucedeu-se uma derrota por 4-2 na receção ao Sporting, num jogo em que chegou ao intervalo a ganhar por 2-0 e marcou a despedida de Ruben Amorim do comando técnico 'leonino', antes do triunfo sobre o Leixões, por 2-0, para a Taça de Portugal.

Para os minhotos, quintos na I Liga, é imperiosa a vitória na quinta-feira sobre o Hoffenheim (20:00), não apenas porque jogam em casa, mas porque será obtida perante um opositor direto, uma vez que a formação alemã, 13.ª colocada na Bundesliga, ocupa a 19.ª posição na Liga Europa, com mais um ponto.

Depois de se ter estreado com empate 1-1 em Ipswich, para a Liga inglesa, Ruben Amorim tem o batismo europeu no comando do Manchester United, que ainda não perdeu na competição continental, mas também só venceu um dos quatro encontros disputados, frente ao PAOK (2-0), após três empates seguidos.

A equipa na qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes ocupa o 15.º posto, com seis pontos, menos um do que o Bodo/Glimt (12.º), amealhados quase em exclusivo nos confrontos com FC Porto e Sporting de Braga.

José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, será o outro técnico português em ação na quinta jornada da Liga Europa, na expectativa de melhorar o 21.º lugar no estádio do Slavia Praga (23.º), equipas imediatamente à frente e atrás dos 'dragões', também com um único triunfo conquistado.

