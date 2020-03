FC Porto e Benfica disputam acesso à final da Taça de Portugal em basquetebol O FC Porto e o Benfica vão defrontar-se nas meias-finais da Taça de Portugal em basquetebol, enquanto Sporting e Vitória de Guimarães disputam o segundo jogo de acesso à final, ditou hoje o sorteio. desporto Lusa desporto/fc-porto-e-benfica-disputam-acesso-a-final-da_5e666f6a99a1bc198001446f





A primeira meia-final coloca frente a frente os 'dragões', atuais detentores do troféu, e os 'encarnados', clube mais titulado da competição, com 22 conquistas, em jogo marcado para 21 de março, às 15:00, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, que recebe todas as partidas.

No mesmo dia, às 17:30, os 'leões', que regressaram à modalidade após um interregno de 24 anos e lideram atualmente o campeonato, defrontam a equipa minhota, quinta posicionada da Liga.

Os vencedores dos dois encontros disputam o troféu no dia seguinte (22 de março), com início marcado para as 16:00.

Presentes no sorteio, realizado no auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas, estiveram quatro atletas, um de cada equipa em prova, que reagiram ao emparelhamento da competição.

"Já vi de tudo neste tipo de competições. Não há favoritos, qualquer equipa tem as mesmas condições para ganhar. É o 'clássico' eterno, sabemos que é um adversário que nos vai criar dificuldades. Temos um objetivo pela frente para cumprir e esperamos estar ao mais alto nível nesse fim de semana", afirmou o capitão do Benfica, Tomás Barroso.

Já Vladislav Voytso, basquetebolista do FC Porto, considerou que "todas as equipas vão estar motivadas para conquistar o troféu" e realçou que "qualquer uma pode vencer".

Francisco Amiel, do Sporting, avisou que o clube 'leonino' não pode "pensar nesta Taça como um jogo por si só", apontando o foco para a meia-final diante do Vitória de Guimarães e, só em caso de vitória, se pensará na final.

"O nosso objetivo passava por estarmos nas fases decisivas. A Taça é um troféu importante para nós e o nosso foco e ambição passa por fazer o nosso melhor e dar espetáculo. Os índices têm de estar no máximo. Nós vivemos para este tipo de momentos. Vamos estar mais do que prontos", frisou.

Em representação do Vitória de Guimarães, o jovem atleta Carlos Cardoso ressalvou que estar presente na 'final a quatro' da Taça de Portugal era um objetivo de época dos minhotos, mas lembrou que qualquer adversário causaria "dificuldades", embora os vimaranenses queiram "vencer a meia-final contra o Sporting".

A 'final a quatro' da 71.ª edição da Taça de Portugal em basquetebol realiza-se a 21 e 22 de março, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

