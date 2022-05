Depois de adiarem a conquista do título nas duas últimas rondas, a equipa de Sérgio Conceição pode fazer a festa em Lisboa no campo do terceiro classificado da prova e um dos seus maiores rivais históricos, replicando o que sucedeu em 2011, quando os 'azuis e brancos' se sagraram campeões nacionais em pleno recinto benfiquista.

Mesmo que perca na Luz, horas depois, o FC Porto pode ficar com o primeiro lugar garantido, mas para isso necessita que o Sporting, segundo posicionado a seis pontos, não vença no Algarve o Portimonense, equipa que já assegurou a manutenção.

Apesar de ainda terem hipóteses matemáticas, os 'leões', através do seu treinador, Rúben Amorim, já assumiram que o título está praticamente entregue aos 'dragões', numa fase final da época em que o Sporting já garantiu o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada.

No terceiro lugar, numa época conturbada em que falhou todos os objetivos nas provas nacionais, o Benfica vai tentar adiar a festa do FC Porto e tornar-se apenas na segunda equipa a bater os 'dragões' no campeonato, juntando-se ao Sporting de Braga.

Do lado da formação de Sérgio Conceição, o colombiano Uribe deverá regressar ao 'onze', enquanto na equipa de Nélson Veríssimo o extremo Rafa continua em dúvida.

Horas depois, o Sporting joga no Algarve e deverá voltar a contar com o 'capitão' Coates, que esteve ausente na goleada imposta ao Gil Vicente (4-1) na última ronda, devido a problemas físicos.

Nesta ronda, a equipa de Barcelos, que segue no quinto posto e não vence há seis jogos, vai tentar confirmar o acesso às provas europeias, na receção ao 'aflito' Tondela, antepenúltimo classificado a quatro pontos da salvação.

O Gil Vicente, que continuará privado do técnico Ricardo Soares, a cumprir castigo, chega a esta jornada com quatro pontos de vantagem sobre o sexto posicionado, o Vitória de Guimarães, que defronta na sexta-feira o Boavista, no Bessa, no encontro que arranca com a jornada.

Na luta pela manutenção, além do Tondela (16.º, com 27 pontos), o Moreirense (17.º, com 26) desloca-se ao campo do Estoril Praia e o Belenenses SAD (18.º e último, com 25) recebe na segunda-feira o Famalicão, no jogo que fecha a ronda.

Em caso de desaire, os 'azuis' ficam matematicamente impossibilitados de chegarem aos lugares de manutenção e poderão mesmo ficar já despromovidos, dependendo dos resultados de Tondela e Moreirense.

Ainda sem a manutenção garantida, o Vizela (14.º, com 32 pontos) recebe o Marítimo e o Arouca (15.º, com 30) joga no Minho com o Sporting de Braga, equipa que já sabe que vai terminar a I Liga no quarto posto.

Programa da 33.ª Jornada:

- Sexta-feira, 06 mai:

Boavista - Vitória de Guimarães, 20:15

- Sábado, 07 mai:

Estoril Praia -- Moreirense, 15:30

Benfica - FC Porto, 18:00

Portimonense - Sporting, 20:30

- Domingo, 08 mai:

Gil Vicente - Tondela, 15:30

Vizela - Marítimo, 15:30

Sporting de Braga - Arouca, 18:00

Santa Clara - Paços de Ferreira, 19:30 locais (20:30, horas de Lisboa)

- Segunda-feira, 09 mai:

Belenenses SAD -- Famalicão, 20:15

LG // MO

Lusa/fim