"Aquando da interrupção do campeonato já tinham sido realizados uma parte significativa dos jogos no estádio do Dragão, faltando disputar cinco jogos da I Liga (Marítimo, Boavista, Belenenses, Sporting e Moreirense). Assim, e de acordo com o número de jogos restantes, o FC do Porto atribui o montante correspondente à proporção dos mesmos no valor total do Lugar Anual adquirido para a época 2019/2020", começou por esclarecer o emblema 'azul e branco'.

As alternativas são três e os sócios poderão escolher entre reaver o dinheiro relativo a essa fase do campeonato, a poder gastar nas lojas do clube ou ceder ao FC Porto, contribuindo para "manter a competitividade e compromisso" das equipas.

"Os sócios detentores de lugar anual poderão optar pelo crédito na sua conta corrente e utilizá-lo em produtos ou serviços do FC Porto: lugar anual ou bilhética para a época 2020/21 (a partir do momento em que as restrições existentes sejam levantadas), pagamento de quotas, aquisição de produtos oficiais nas lojas do clube, bilhetes para Museu FC Porto, mensalidades Dragon Force", pode ler-se ainda.

A terminar, os sócios do FC Porto que quiserem ser ressarcidos do valor correspondente aos jogos em falta devem dirigir-se à loja do associado no Estádio do Dragão, que concretizará os pedidos no período entre 1 de setembro e 30 de novembro.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.

Após 24 jornadas, os 'dragões' lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

