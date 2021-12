Para o embate de Vizela, os comandantes da Liga, em igualdade pontual com o Sporting, deverão se deslocar sem os lesionados Pepe, Marcano, Wendell e Ivanilson, que, segundo o boletim clínico dos 'dragões', fizeram hoje apenas tratamento.

O Vizela, 10.º classificado, com 13 pontos, recebe, pelas 19:00 de domingo, o FC Porto, líder do campeonato, com 38, numa partida com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

VR // VR

Lusa/fim