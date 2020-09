"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 248.º n.º1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Wolverhampton para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Silva pelo valor de 40.000.000 Euro (quarenta milhões de euros)", comunicaram os 'dragões'.

Fábio Silva, de 18 anos, assinou contrato com o emblema inglês até 2025 e vai aumentar o contingente luso no Wolverhampton, que é treinado por Nuno Espírito Santo e que conta no plantel com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.

MO // PFO

Lusa/Fim